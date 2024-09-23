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ننشر أسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثالثة)، يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد، عبر محركات البحث المختلفة عن نتيجة المرحلة الثالثة من مسابقة الـ30 ألف معلم بـ محافظة الشرقية بعد ظهور النتيجة.

2788 ناجحا، كشوف أسماء الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالشرقية

الشرقية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم (الدفعة الثالثة)

فيما حصلت"فيتو"علي كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم من أبناء محافظة الشرقية اليوم الاثنين، المعلمين (المساعدين) من المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم (الدفعة الثالثة) الذين اجتازوا الاختبارالإلكتروني بمقرالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويهيب تعليم الشرقية بالمرشحين المنشورة أسماءهم بالكشوف التالية بسرعة استكمال بياناتهم من خلال التسجيل الالكترونى لحضور برنامج التأهيل التربوي الذي سوف بيدا يوم الأحد القادم الموافق 29 سبتمبرالمقبل لافتة ان المديرية تتحفظ ببجميع الحقوق القانونية فى حالة تسجيل بيانات غير صحيحة.


 

كما تنوه مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نشر الأخبار المتعلقة بمراحل المسابقة يكون عن طريق الموقع الرسمى والعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.


 

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