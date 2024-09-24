محمد ثروت: أعشق الأعمال الكوميدية وبرتاح فيها وأعتبرها بيتى.. لكني منفتح لتقديم أى دور جيد وبصنعة مميزة (حوار)

>> أنتظر عرض 6 أفلام سينمائية جديدة، وأقدم خلالها شخصيات يغلب عليها الطابع الكوميدي

>> أنا رقم قوى فى «البوكس أوفيس» الخليجى

>> الجمهور أحبنى فى الأعمال الكوميدية.. والتراجيدي هو بدايتى بالتمثيل

>> أضع اللمسات الأخيرة للجزء الثانى من فيلم «بنك الحظ»

يستعد الكوميديان محمد ثروت لطرح سلسلة أعمال فنية جديدة بالسينما والتليفزيون، رفقة عدد كبير من نجوم الفن بالدول العربية والعالمية، عقب سلسلة نجاحات فنية تُقدر بــ 140 عملا متنوعا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكذلك بين شتى صنوف الأداء التمثيلى من درامى لـ كوميدى لـ رومانسى فى بعض الأحيان.

«فيتو» التقت ثروت ليتحدث عن كواليس 6 أفلام جديدة ينتظر عرضها بدور السينما العربية، وليستعرض خططه المستقبلية بالمسرح والتليفزيون. وإلى التفاصيل:

*بداية تنتظر عرض سلسلة طويلة من أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، ماذا عنها وما أبرزها؟

بالفعل انتظر عرض 6 أفلام سينمائية جديدة، وأقدم خلالها مجموعة شخصيات قوية يغلب عليها بلا شك الطابع الكوميدي، ولكنها أيضًا تحوى الكثير من الأفكار والرؤى الخاصة جدًا، فعلى سبيل المثال أشارك فى فيلم “أصل الحكاية” من كتابة وإخراج العبقرى محمد أمين، وهو فيلم شديد الحساسية فى العرض والتنوع، ويتمحور حول الدور الرئيسى للآباء وتأثيره على مجرى حياة أبنائهم فى إطار اجتماعى لايت.

كذلك من المفترض عرض فيلم “روكى الغلابة” الذى أشارك به رفقة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح خلال الأسابيع الأخيرة من العام الحالي، وهو فيلم كوميدى بروح عصرية، كما نضع حاليا اللمسات الأخيرة لفيلم “رى ستارت” رفقة النجمين تامر حسنى وباسم السمرة وهنا الزاهد سأجسد خلاله شخصية جديدة عنى لم أقدمها بشاشات السينما من قبل، كما أعد الجمهور بسلسلة أفلام أخرى متميزة ومفاجأة خلال الربع الأخير من 2024، كفيلم “موسم حصاد الكاكا” الذى أتعاون خلاله مع الفنان العالمى إنريكى أرسي، كأول تعاون مصرى إسبانى فى الفيلم، ولن نظهر خلاله بمشاهد بسيطة أو كضيوف شرف وإنما الفيلم يدور حولى وحول النجم الإسبانى الذى أضاف روحا وثقافة جديدة للسينما المصرية.

ويُعرض قريبا فيلم “أوسكار - عودة الماموث” وهو أول فيلم يعرض حياة الزومبي، ويأتى تحت تصنيف رعب وبعيدًا عن الكوميديا، من تأليف حامد الشراب وتوقيع المخرج هشام الرشيدي.

كذلك أعمل حاليا لوضع اللمسات الأخيرة للجزء الثانى من فيلم «بنك الحظ».

*ارتبط اسمك بالكوميديا رغم تقديمك لأكثر من عمل تراجيدي، بم تفسر ذلك؟

شئت أم أبيت الجمهور يصنف كل فنان ويحب أن يراه فى قالب خاص، وذلك ليس حديثا والجمهور أحبنى فى الأعمال الكوميدية أكثر من التراجيدي، الذى هو بدايتى أساسا بفن التمثيل، إلا أن تصنيفى حتى الآن كوميديان، وبمنتهى الصدق أنا أعشق وبشدة الأعمال الكوميدية وأجد فيها الراحة التامة أكثر من التراجيدي، واعتبر الكوميديا بيتى والتراجيديا بيت الجيران، إلا أننى منفتح لتقديم أى دور فنى يشتمل على الجودة والصنعة الفنية المميزة حتى يرتفع به أرشيفى الفني.

*مؤخرًا.. أصبحت نجما بالبوكس أوفيس الخليجى اكشف لنا الخلطة السحرية؟

صحيح أصبحت رقما قويا بالبوكس أوفيس الخليجى نسبةً للمشاركة بسلسلة أعمال متتالية من بينها؛ سكوت شات، ميوزكال سكول، سكر، عروسة من جهة إلكترونية، الرجل الأخضر، سلام مربع وغيرها من الإنتاجات الخليجية التى شاركت بها ولاقت استحسانا كبيرا لدى الجمهور، وسر حب الخليجيين لى هو أن معظم أعمالى هى مزج ما بين الأكشن والكوميديا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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