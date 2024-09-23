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الزراعة تطلق حملة "إنتاجنا لأبنائنا" لدعم أسر طلاب المدارس

منافذ حملة إنتاجنا
منافذ حملة إنتاجنا لأبنائنا
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة إنتاجنا لأبناءنا، بتوفير وضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، فضلا عن جوانب الصحة والتعليم والثقافة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري.

 

وأطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ١٠ منافذ متنقلة صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، بسعر ١٥٠ جنيه للكرتونة،  فضلا عن منتجات الألبان، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.
 

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
 

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل العمل بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة، وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتوازي مع خطط التطوير للجمعيات وزيادة إنتاج المشروعات.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة إنتاجنا لأبناءنا علاء فاروق وزير الزراعة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي

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