وزير البترول يعتمد عمومية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جارى على تذليل العقبات ومواجهة التحديات وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار فى تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة في مواجهة المنافسة الكبيرة على جذب الاستثمار في هذا المجال، وأن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال فى مصر يعد أولوية قصوى للوزارة فى ظل توافر إمكانات واعدة فى المنطقة مما يجذب بالفعل كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها.

وأشار إلى أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الأجانب لتوفير كافة السبل التحفيزية والدعم لحثهم على التوسع فى أعمالهم فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

نتائج أعمال الشركة القابضة للغازات الطبيعية

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024 والتي عقدت بمقر الشركة.

وأشاد بدوى خلال الجمعية بالدور الهام الذى تؤديه شركة إيجاس فى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى ودورها المحورى خلال السنوات الأخيرة فى دخول شركات عالمية كبيرة للاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى فى مصر وخاصة فى منطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أهمية دور الشركة فى تحقيق نمو أكبر لموارد مصر من الغاز فى المستقبل والعمل المشترك مع الشركات العالمية للتعجيل بتنمية الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير خلال الجمعية على أهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بمواقع العمل البترولى وكذلك اتباع كافة سبل الحفاظ على سلامة وأمن العاملين، مؤكدًا أن تحقيق النجاحات مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على البيئة والسلامة وكعامل محفز للاستثمارات ومشجع للقوى العاملة فى بذل الجهود.

ووجه بدوى الشكر لكافة العاملين بشركة إيجاس والشركات التابعة لها على مجهوداتهم فى تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات، مشددًا على أهمية تعزيز دور المرأة فى مختلف مجالات العمل بالقطاع باعتبارها عنصر فاعل وهام فى تحقيق المزيد من النجاحات، ولفت إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن التوازن فى العمل بين الجنسين يحقق نتائج أكبر، كما أكد على أهمية دور نقابة العاملين فى قطاع البترول كشريك أساسى فى مجهودات التنمية والتطوير.

ومن جانبه أكد المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) خلال استعراضه لأبرز مؤشرات صناعة الغاز الطبيعى بالعام المالى 2023/2024 أنه جرى توقيع 11 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى 925 مليون دولار ومنح توقيع 30 مليون دولار، كما تم ترسية وإسناد 5 مناطق جديدة للاستثمار فى البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 400 مليون دولار.

وتم طرح أحدث مزايدة عالمية للشركة لعام 2024 فى مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG، وانتهت الشركة من تنفيذ 5 برامج مسح سيزمى لمساحة 24 ألف كيلومتر مربع لدعم أعمال الاستكشاف، وبلغ عدد الاكتشافات التى تم تحقيقها خمس اكتشافات أضافت احتياطيات قدرها 3ر1 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات، وجار استكمال حفر 4 آبار جديدة للبحث عن الغاز بإجمالى استثمارات 640 مليون دولار.

وفى مجال إنتاج الغاز الطبيعى أوضح المهندس يس محمد أنه تم وضع 19 بئرا جديدًا للغاز على خريطة الإنتاج ما بين حقول جديدة وتوسعات وآبار لتنمية إنتاج الحقول القائمة وذلك بإجمالى استثمارات 613 مليون دولار، وتم توفير وإمداد القطاعات المختلفة للاستهلاك في السوق المحلى بإحتياجاتها من الغاز الطبيعى حيث بلغ اجمالى الاستهلاك المحلى السنوى 2ر2 تريليون قدم مكعب غاز بمتوسط حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.

وجاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بنسبة تناهز 58% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز، كما تم إصدار موافقات لإمداد 290 مصنع بالغاز، وبلغت كميات الغاز المستورد لاستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى حوالى 337 مليار قدم مكعب غاز خلال العام.

وتم توصيل 675 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام وإحلالها محل أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية، وتم التوصيل كذلك إلى ما يناهز 15 ألف منشأة تجارية و97 مصنعًا، كما تم تحويل ما يناهز 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و24 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم تنفيذ مشروعات لدعم وتوسعة الشبكة القومية لخطوط نقل الغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية تزيد عن 660 مليون جنيه.

تحقيق 19 مليون ساعة عمل آمنة

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم تحقيق 19 مليون ساعة عمل آمنة بدون وقت ضائع.

كما شهدت الجمعية العامة استعراض نواب ومساعدى رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول والاستكشاف والعمليات والشبكات والتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشئون المالية، ما تم إنجازه فى مختلف مجالات صناعة الغاز الطبيعى.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية والجيولوجى علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإنتاج والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمى للوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين للبترول والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة النواب بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية واثنين من القيادات الشابة من خريجى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة.