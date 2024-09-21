تعرف علي موعد طرح فيلم "عنب" لـ آيتن عامر

يستعد أبطال فيلم عنب لطرحه في السينمات، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، لينطلق في جميع دور العرض المصرية.

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.