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رياضة

جوميز يرفض رحيل ثنائي الزمالك

المدرب جوزيه جوميز
المدرب جوزيه جوميز

 رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التفريط في خدمات الثنائي إيشو وأحمد مجدي لاعبا الفريق. 

وتمسك جوميز باستمرار الثنائي وعدم رحيلهما عن الزمالك لحاجة الفريق لمجهوداتهما. 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي السوبر الأفريقي الزمالك الأهلي

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