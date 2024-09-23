حزب الاتحاد: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل فرصة لتلاقي الرؤى

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قمة المستقبل التي تختتم أعمالها اليوم، تمثل فرصة لتلاقي الرؤى العالمية من أجل وضع العالم على مسار أفضل وأكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة منتدى شباب العالم في تلك القمة وإسهامه في صياغة مخرجاتها تحمل تقديرًا كبيرًا لما حققه من نجاحات على مستويات عدة منذ تدشينه انبثاقًا عن المؤتمر الوطني للشباب.

منتدى شباب العالم اعتراف دولي وشهادة اعتماد

وأضاف "صقر"، في بيان للحزب، أن مشاركة منتدى شباب العالم اعتراف دولي وشهادة اعتماد تعطي ثقلًا أكثر له وتعزز من تأثيره في المستقبل، وقد جاءت تلك القمة لتكون تكليلًا للجهود التي بذلها المنتدى على مدار الأعوام السابقة، وقد استطاع من خلال دوره الفاعل أن ينتقل للمشاركة في هذا الحدث العالمي في نيويورك ليعزز من تواصل الشباب مع صناع القرار وقادة العالم.

الشباب يشكل عاملًا رئيسيا في صياغة السياسات المستقبلية للعالم

ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن الشباب يشكل عاملًا رئيسيا في صياغة السياسات المستقبلية للعالم، ومن التحول الإيجابي لمنتدى شباب العالم أن يكون أحد المشاركين في تلك القمة التي تدشن لمرحلة جديدة تقوم على الاتفاق المنبثق عن القمة م يُعرف بـ "ميثاق المستقبل" الذي يوصف بأنه دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان.

رؤى الشباب حول التحديات العالمية

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أن منتدى شباب العالم دائما ما يقدم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مثل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.