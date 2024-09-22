الجيزة تسلم الكتب لطلابها في أول أيام انتظام الدراسة بجميع المراحل

انطلق العام الدراسي الجديد بمحافظة الجيزة في أجواء من البهجة والترحيب ، حيث شهدت المدارس توافدًا كبيرًا للطلاب في أول أيام انتظام الدراسة، وحرصًا من إدارة التعليم بالجيزة على توفير بيئة تعليمية مثالية، تم توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأكد مصدر مسئول بمديرية تعليم الجيزة أن عملية توزيع الكتب تمت بسلاسة ويسر، حيث تم توفير الكتب اللازمة لجميع الطلاب قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات التعليمية للطلاب.

وشدد المصدر على أهمية توفير الكتب الدراسية للطلاب في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في انطلاق العام الدراسي بسلاسة ويساعد الطلاب على التركيز في دراستهم منذ اليوم الأول.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد



وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.