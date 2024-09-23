وزير التموين: دعم التعاون بين مصر والصومال في الأمن الغذائي والتبادل التجاري

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ويرافقه هدمة عبد القاسم صلاد المستشار الأول بالسفارة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطور العلاقات بين مصر ودولة الصومال خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية.

وناقش وزير التموين آليات العمل المشتركة والخطط المستقبلية لتطوير التعاون في الملفات التي تدعم التعاون بين البلدين المتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائي والتبادل السلعي والتجاري.

ومن جهته، أعرب السفير الصومالي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصوماليين في مجالات الزراعة والتجارة، مشيرًا إلى أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية، مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات متبادلة بين مصر والصومال.