اليويفا يعترف بخطأ جسيم في يورو 2024

اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، بارتكاب خطأ تحكيمي جسيم في بطولة يورو 2024.

ووفقا لشبكة "ريليفو"، فإن الأمر يعود إلى مباراة ربع النهائي بين إسبانيا وألمانيا، التي أحرز خلالها داني أولمو، هدفا للماتادور في الدقيقة 51، وتعادل فلوريان فيرتز للمانشافت في الدقيقة 89.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، لكن بدأ الشوط الثاني الإضافي بحدث مثير، حيث أنه في الدقيقة 107، طالبت ألمانيا بركلة جزاء بعد لمسة يد ضد مارك كوكوريلا داخل منطقة الجزاء عقب تسديدة من موسيالا.

ومع ذلك، كان الحكم أنتوني تايلور وحكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل، واضحين، بأن الحادثة لا تستدعي احتساب ركلة جزاء، لذا استمر اللعب وفازت إسبانيا بهدف ميكيل ميرينو في الدقيقة 119.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد أكثر من شهرين، أعلنت لجنة الحكام في اليويفا، وجود خطأ في تلك الحالة، وكان يجب احتساب ركلة جزاء.

وحصلت شبكة "ريليفو" على وثيقة أوضح الاتحاد خلالها بشكل حاسم، أن هناك خطأ في التحكيم في الملعب، حيث لم يحتسب ركلة جزاء، بعد لمسة يد اللاعب الإسباني، وكذلك في تقنية الفيديو التي لم تتدخل في الحالة التي كان يمكن أن تؤدي إلى ركلة جزاء.

ولم يعتبر الاتحاد الأوروبي أن مارك كوكوريلا كان يجب أن يتلقى بطاقة صفراء في هذه اللعبة، حيث ذكر في الوثيقة أن الحالة لا تتطلب إجراء انضباطي.