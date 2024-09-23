الزراعة تكشف أسباب قرار فتح باب استيراد كتاكيت الجدود والأمهات

كشف الدكتور طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - أن قرار الوزارة باستيراد كتاكيت الدواجن بأنواعها المختلفة (جدود- أمهات) يأتي طبقًا للاحتياجات والوضع الراهن والموقف الوبائى لدولتي المنشأ والشحن.

وأكد سليمان في تصريحات لـ فيتو أن وزير الزراعة علاء فاروق، ونائب الوزير المهندس مصطفى الصياد حريصون كل الحرص على إحداث توازن في الأسواق والأسعار.

وأضاف: لدينا قواعد البيانات الدقيقة التي دعمت قرار فتح باب الاستيراد في التوقيت المناسب لذلك، وأن وزارة الزراعة تضع نصب أعينها من خلال هذا القرار الحفاظ على التنمية المستدامة لصناعة الدواجن والتي حققنا فيها حد الإكتفاء الذاتي وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب للعمل وتوفير أوجه الدعم الفني واللوجستي والمالي لكل عناصر الصناعة سواء صغار المربيين أو الصروح الإنتاجية الكبرى للحفاظ على استدامة إنتاج الدواجن وتوفيرها بسعر مناسب للمستهلك.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تمتلك العديد من الآليات لدعم المربيين والحفاظ على المنتج والناتج المحلي، كذلك فإن أجهزة الدولة المعنية لها العديد من الآليات المختلفة والتي تهدف في مجملها لاستقرار الأسواق وتوفير مناخ استثماري مناسب لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق مبادئ العدالة بين المنتج والمستهلك.