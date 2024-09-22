حريق يلتهم شونة للكتان في الغربية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق نشب في شونة للكتان، والتهمت النيران محتوياته.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد بنشوب حريق في شونة للكتان بعزبة ميت هاشم مركز سمنود، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية والدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ.
وتمت محاصرة كرات اللهب، ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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