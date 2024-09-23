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تعرف على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا ومواعيد انعقادها

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي الجديد والذي يترأسها المستشار أحمد عبود وعضوية كل من المستشار كامل سليمان  وعبد المنعم فتحي، وسعيد حامد وصلاح محمد، وعاطف محمود، وأحمد السيد.

مواعيد انعقاد جلسات المحكمة الإدارية العليا 

وتنعقد الجلسة يوم الاثنين كل أسبوع بالقاعة رقم ١١ بالنسبة لدائرة الموضوع 

وميعاد انعقاد جلسة الفحص يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم ) ١١.

اختصاصات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 

وتختص بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحوافز الاستثمار والمتعلقة بالصحافة والإعلام ووراس المال ونقل أعضاء السلك الدبلوماسي  الطعون التى لا تقع في اختصاص الدوائر الأخرى.

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