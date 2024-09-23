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حوادث

بالأسماء، الحركة القضائية لقضاة المحكمة الإدارية العليا

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

 عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.

الحركة القضائية للعام القضائي الجديد للمحكمة الإدارية العليا 

 وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.

ورحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

 

وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.

وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.

 

أسماء أعضاء الحركة القضائية للعام القضائي الجديد

 أكد رئيس مجلس الدولة على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.

وفيما يلي أسماء أعضاء الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 

مجلس الدولة القضاء الإدارى الحركة القضائية الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

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