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اقتصاد

اتحاد مستثمرى المشروعات: مصر قادرة على الاستحواذ بحصة كبيرة من صناعة الورق العالمية

علاء السقطي رئيس
علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات، فيتو

 أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية الترويج الجيد لمميزات مناخ الاستثمار فى مصر وإمكانياته الكبيرة فى دعم صناعات الورق المستدامة على مستوى العالم.

وأوضح أن هناك اتجاها واضحا فى أوروبا لنقل استثمارات قطاع الورق من أراضيها إلى أماكن جديدة بالعالم بسبب زيادات أسعار الطاقة لديها ونقص العمالة وارتفاع أسعارها،  
وهو الأمر الذى يتطلب إعداد بعثات تجارية متخصصة لتكوين شراكات وجذب الاستثمارات الأوروبية فى هذا المجال فى أسرع وقت وقت ممكن خاصة، وأن هناك منافسة شديدة بين دول المنطقة على الاستحواذ على أكبر كم من تلك الاستثمارات المقرر نقلها خارج أوروبا.

 

 وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد على هامش مشاركته بفعاليات أسبوع الورق التاسع الذى انتهت فعالياته مساء أمس بقبرص الشمالية  أنه قام بإجراء العديد من محادثات  BTB  مع ممثلى القطاع الخاص من أوروبا وتركيا، ولاحظنا اهتمامهم بما تمتلكه مصر من مميزات وحوافز وانخفاض فى سعر العملة  ومصادر منخفضة التكاليف لمعظم أنواع الطاقة وخاصة إمكانيات الطاقة المتجددة  لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من متطلبات صناعة الورق بطرق مستدامة ولكن الأمر يحتاج  تحرك قوي من جانب الدولة والحكومة حتى يمكننا الاستحواذ على أكبر كم ممكن من استثمارات صناعة الورق العالمية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج وتصدير. 

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علاء السقطى الورق اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة

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