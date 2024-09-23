الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من تريند السوشيال ميديا: هوس الشعوب

نظمت لجنة الميديا المنبثقة من لجنة الإعلام والمعلومات التباعة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمدة يومين ثاني مؤتمراتها للعام الجاري، في بيت "سان مارك" للمؤتمرات بمدينة العبور، التابع لإيبارشية شبرا الخيمة في ضيافة نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخمية.

حضر المؤتمر، الذي حمل اسم "ترند"، ١٥٠ من الكهنة والخدام والخادمات مسؤولي لجان الميديا بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر. وحاضر فيه نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ومقرر لجنة الميديا بالمجمع المقدس، وعدد من الآباء الكهنة والخدام.

تناول المؤتمر موضوعات تأثير الترند على الفرد والأسرة والمجتمع، وإيجابيات وسلبيات الترند، الترند هوس الشعوب، وكيف أن الإنسان أصبح سلعة في يد شركات السوشيال ميديا الكبري التي تتاجر باهتمامته وبياناته الشخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.