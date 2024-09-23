محافظ الغربية: حملات متواصلة لرفع الإشغالات من الشوارع
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار الحملات المكثفة لمجابهة كافة أشكال المظاهر العشوائية يمراكز ومدن المحافظة.
وشدد محافظ الغربية على التصدي بكل حزم لكل المخالفات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لعروس الدلتا.
جاء ذلك خلال متابعته رفع الإشغالات والتصدي للباعة الجائلين في حي أول طنطا والمحلة ومركز كفر الزيات، وازالة إشغالات المحال والأكشاك والباعة الجائلين من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور.
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