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محافظ الغربية: تشكيل لجنة لمعاينة الانهيار الجانبي لكوبري كفر ديما

انهيار الجانبي لكوبري
انهيار الجانبي لكوبري كفر ديما، فيتو

قرر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الانهيار الجانبي لكوبري كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات المار على مصرف تلا العمومي.

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حيث انتقل كل من عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات ومدير مديرية الطرق والمهندسة شيماء عامر مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا والمهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية والدكتورة إيناس عبد المطلب وتامر شواره وعامر قنديل نواب رئيس مدينة كفر الزيات.

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع والبدء في اتخاذ إجراءات هندسية لعلاج الحفرة العميقة التي انهارت بجوار الكوبري واستقدام عدد من اللوادر والحفارات، كما كلف محافظ الغربية أجهزة الري بعمل الصيانة اللازمة للكوبري.

كما قامت مديرية الطرق بالمحافظة بتأمين الموقع بفرض حراسة الأفراد حول الموقع لحين انتهاء الأعمال وتدعيم وتأمين الموقع بالعلامات الإرشادية التحذيرية.

جدير بالذكر أن أجهزة إدارة مرور محافظة الغربية قد قامت بوضع حواجز مرورية كردون حول الأجزاء المنهارة من كوبري كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات المار أعلى مصرف تلا العمومي لمنع سقوط المواطنين المارين فوق الكوبري في المياه.

وكان كوبري قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية الواقع على مصرف تلا العمومي قد شهد انهيار جزئي مفاجئ لاجزاء جانبية منه وظهور حفرة عميقة به تنذر بسقوط المارة من عليه في مياه المصرف أسفله.

حيث توجهوا بشكاوى إلى محافظة الغربية والهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الري لسرعة إجراء أعمال صيانة وترميم للكوبري بعد ظهور حفرة عميقة فجأة بأحد جانبي الكوبري.

وخشية الأهالي من تعريض حياتهم للخطر وحياة أطفالهم وطلاب المدارس المارين فوق الكوبري خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه الأهالي الشكر والتقدير للواء أشرف الجندي محافظ الغربية لاستجابته السريعة واتخاذه إجراءات عاجلة حيال شكواهم حفاظًا على حياة المواطنين.

 

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