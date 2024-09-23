تفاصيل إصابة 14 شخصا في حادث مروري بالشرقية (صور)

شهد طريق"العاشرمن رمضان-بلبيس" بناحية الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية حادث سيرمروع ونتج عن الحادث اصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجري نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

حادث مروري يسفر عن اصابة 14 شخصا بالعاشرمن رمضان

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى باستقبال 14 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبانتقال قوة امنية الي موق الحادث وبعم التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المصابين إثروقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “العاشر من رمضان -بلبيس” بناحية الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العاشرمن رمضان وجري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

حادث مروري يسفر عن اصابة 14 شخصا بالعاشرمن رمضان،فيتو

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

حادث مروري يسفر عن اصابة 14 شخصا بالعاشرمن رمضان،فيتو1

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.