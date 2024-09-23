صفقة رأس بناس مشروع مصر القادم، إعداد مخطط استراتيجي للمنطقة

صفقة رأس بناس مشروع مصر القادم، تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد مخطط استراتيجي لمنطقة "رأس بناس" تمهيدا لطرحها للاستثمار، وذلك على غرار صفقة "رأس الحكمة".

تفاصيل صفقة رأس بناس مشروع مصر القادم

منطقة رأس بناس تعد من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، تمتد رأس بناس لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومترًا داخل مياه البحر الأحمر، وتقع جنوب مرسى علم وتضم ميناء برنيس القديم، ومن المقرر طرح المنطقة على المستثمرين، سواء محليين أم أجانب.

كما تضم المنطقة الشعب المرجانية الطبيعية، وبعض الجزر الصغيرة.

طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر

وكشف ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تفاصيل طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر علي الأراضي التي يتم الإعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

وكشف عن وجود 15 منفذا لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة، مؤكدا العمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.