جمعية رجال الأعمال: القطاع العقاري يمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: "إن القطاع العقاري المصري يمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية، وذلك بفضل الكفاءات المصرية العالية والمشروعات العقارية المتميزة التي يتم تنفيذها في مصر."

وأشار إلى أهمية التعاون والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز التوسع الإقليمي، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع العقاري المصري.

وأكد المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن مصر ضمن أكثر خمس دول تستثمر فيها المملكة العربية السعودية والمستثمرين السعوديين، وهناك ترابط شديد بين الدولتين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة على تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين المصريين بعدما أثبتوا نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية انعكس على نمو القطاع العقاري المصري. وقال"سنعلن قريبًا عن أول مشروعاتنا في المملكة العربية السعودية".

وشدد شلبي على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية التي تمثل أحد أسهل وأبسط الآليات لجذب المستثمرين، وكذلك الاهتمام بتطبيق الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات.