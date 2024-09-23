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التعليم العالي: الإعلان عن منحة chevening لدراسة الماجستير بالمملكة المتحدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة سفارة بريطانيا الإعلان عن منح تشيفننج "chevening"، مُمولة من خلال وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية، وذلك للعام الأكاديمي (2025 _ 2026)، للحصول على درجة الماجستير، ولمدة عام واحد.

وأوضح الإعلان أن المنحة متاحة في أى من الجامعات الرائدة بالمملكة المتحدة على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ولديه خبرة عملية سنتين على الأقل، وأن يكون قادرًا على الحصول على عرض غير مشروط من إحدى الجامعات البريطانية قبل منتصف يوليو 2025.

علمًا بأن الموعد النهائي لاستلام الطلبات؛ (  5 نوفمبر 2024).

وللاطلاع على مزيد من الشروط والمعايير يرجى الرجوع للموقع التالى:
 جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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