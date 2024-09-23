علاج 736 مواطنا خلال قافلة طبية ببني حميل في سوهاج (صور)

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري ومراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث انطلقت القافلة لفحص وعلاج ٧٣٦ مواطنا بقرية بني حميل بمدينة البلينا.

مبادرة الرئاسية بداية تنفذ قافلة طبية بني حميل بسوهاج وتعالج ٧٣٦ مواطن بالمجان

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن باكورة الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية"بداية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى البشر والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

١٥ تخصص فى القافلة الطبية بقرية بنى حميل بسوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٢٦ من الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي الي المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد ١٥ تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية، صدرية، اشعة تشخيصية، جلدية، جهاز هضمي وكبد، أنف واذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة) وشارك فيها عدد ١٧ طبيب من المستشفيات الجامعية.

٥ ندوات توعوية لكافة الفئات العمرية شارك بها اكثر من ٢٥٠ من أهالي القرية عن الصحة

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع انه تم تنفيذ عدد ٥ ندوات توعوية لكافة الفئات العمرية شارك بها اكثر من ٢٥٠ من أهالي القرية عن الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، والمخاطر الصحية والمجتمعية للزواج المبكر التغذية السليمة للأم والطفل، صحة الشباب والمراهقين وأهمية ممارسة الرياضة، الأضرار الصحية للتدخين والادمان.

جدير بالذكر شارك بالقافلة الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أسامة العريبي استاذ مساعد الجراحة العامة ومدير الإستقبال بالمستشفى الجامعي الجديد، وحاضر بالندوات التوعوية كل من الطبيبة آلاء جمال، والطبيبة داليا سعد والطبيبة أميره فايز والطبيبة هاجر علي