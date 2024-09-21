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جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري المحترفين 2024-2025

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين،  أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات الدور الأول لمسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025.

 

وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول

قرعة دوري المحترفين 


وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:
طنطا ودجلة
لافيينا وراية
أبو قير والمنصورة
السكة وأسوان
الكهرباء وديروط
الترسانة والسويس
القناة والمقاولون
الداخلية والبلدية
سبورتنج والبترول
الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

مواجهات الأسبوع الأول في دوري المحترفين (إنفوجراف)

موعد انطلاق دوري المحترفين موسم 2024-2025

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