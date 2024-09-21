جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري المحترفين 2024-2025
دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات الدور الأول لمسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025.
وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول
قرعة دوري المحترفين
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:
طنطا ودجلة
لافيينا وراية
أبو قير والمنصورة
السكة وأسوان
الكهرباء وديروط
الترسانة والسويس
القناة والمقاولون
الداخلية والبلدية
سبورتنج والبترول
الاتصالات وبروكسي
وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.
أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025
1- المقاولون العرب
2- بلدية المحلة
3- الداخلية
4- وادي دجلة
5- لافيينا
6- القناة
7- بروكسي
8- راية
9- طنطا
10- السكة الحديد
11- أبوقير للأسمدة
12- بترول أسيوط
13- أسوان
14- الاتصالات
15- المنصورة
16- ديروط
17- كهرباء الإسماعيلية
18- منتخب السويس
19- الترسانة
20- سبورتنج
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