لأصحاب الصيدليات، كيف توفر الدواء الناقص؟

وفرت هيئة الدواء المصرية خدمة لأصحاب الصيدليات الخاصة لمن لا يستطيع توفير الأصناف الدوائية في الصيدلية الخاصة به.

خدمة الاستعلام عن الدواء الناقص

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن من خلال هذه الخدمة التعرف على مدى توافر الأدوية التى تطلبها الصيدليات من شركات التوزيع ومخازن الأدوية ويستطيع أى صاحب صيدلية خاصة تسجيل اسم الدواء على الرابط الخاص بالخدمة ويمكن الوصول له عن طريق الرابط

وأكدت هيئة الدواء انها سوف تتواصل من خلال آلياتها المختلفة مع شركة التوزيع أو المخزن للتأكد من توافر أو عدم توافر الدواء.

وحذرت هيئة الدواء المصرية مخازن الادوية والشركات من اختفاء الأدوية وفي حال التأكد من توافر الأدوية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة الممتنعة عن البيع للصيدلية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في حال عدم التوافر يتم التواصل مع الشركة المنتجة لضخ كميات مناسبة من الدواء وفق منهجية التوزيع الأفقي، مما يضمن توافر الأدوية وفقا لحجم الاستهلاك، ووصول الدواء لكافة الصيدليات فى كافة المحافظات.

كانت أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 364 مستحضر في السوق بحجم عبوات يبلغ 133 مليون عبوة دواء منذ بداية أغسطس الماضي.

ضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

SUGARLO FCT PLUS 50/ 850MG 30, CONCOR 5 PLUS FILM C.TABS 5MG 30, UR-AID SACHET EFF 12 5G, PRISOLINE DROPS E.E.N 15ML, GLUCOVANCE FILM C.TABS 5MG

وأكدت هيئة الدواء المصرية انه إذا كان لدي أي مواطن استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.