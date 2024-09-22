الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سوداني قتل آخر داخل مطعم بمدينة نصر

تجديد حبس سوداني
تجديد حبس سوداني قتل اخر داخل مطعم بمدينة نصر

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سوداني متهم بقتل آخر من ذات جنسيته داخل مطعم بمدينة نصر إثر خلافات سابقة بينهم 45 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم، وتم تحديد مرتكب الواقعة عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم - يحمل جنسية إحدى الدول؛ وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم، قام على إثرها العامل بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.


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محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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