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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع و696 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 696 شاحنة و380 سيارة.

 

تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 403 شاحنة و83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 293 شاحنة و297 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت العبارة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

 كما تم تداول 2800 طن بضائع و286 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

 واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WEAV وعلى متنها 270 سيارة بوزن 540 طنا قادمة من جدة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1164 راكبا.
 

 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي تداول الحاويات حركة الواردات حركة الصادرات

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