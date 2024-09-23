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رياضة

في غياب محمد شريف، موعد مباراة الخليج والطائي بكأس خادم الحرمين

فريق الخليج،فيتو
فريق الخليج،فيتو

يلتقي فريق الخليج السعودي الذي يلعب له النجم المصري  محمد شريف،  نادي الطائي  في إطار مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين


وتنطلق مباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السابعة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والرياض.

القناة الناقلة لمباراة الطائي ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

 

وتنقل أحداث مباراة الخليج والطائي عبر قناة  “SSC1 HD”.

 

ويرغب الخليج في تحقيق الفوز على الطائي من أجل التأهل للدور التالي في بطولة  كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الخليج في تكرار إنجازه في الموسم الماضي عندما تمكن من بلوغ  نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تعرض للهزيمة أمام النصر.

الخليج يدخل اللقاء في غياب محمد شريف، الذي يعاني من إصابة حيث يخضع لبرنامج علاجي مكثف.

يدخل الفريقان المباراة على أمل الظفر بالنتيجة ومراضاة جماهيرهما، حيث خسر الطائي في آخر مباراة ضمن دوري يلو أمام الحزم، بينما تعادل الخليج سلبيًا مع الفيحاء في دوري روشن.

لعب الطائي أربع مباريات في دوري يلو وفي رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين. وبنفس النقاط الأربع للخليج، حيث لعب أيضًا أربع مباريات في دوري روشن، إذ كسب مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر مباراتين.

يُذكر أن الطائي خرج من نفس الدور في الموسم الماضي بعد خسارته مباراته أمام الفيصلي، بينما وصل الخليج إلى نصف النهائي بعد فوزه على العدالة وضمك وأبها، ليخسر من النصر في نصف النهائي.

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