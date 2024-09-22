الأحد 22 سبتمبر 2024
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إجراءات عاجلة بالجيزة للحالات غير الجادة في تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الجيزة عادل النجار
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 عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 

ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

 وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

إجراءات عاجلة

 ووجه محافظ الجيزة، رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التى يتم تحريرها بكل دقة. 
 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون.

كما شدد محافظ الجيزة علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين موجهًا بضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
 جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره السيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز الأملاك ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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