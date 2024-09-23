وكيل الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال معمل خصوبة التربة

قام حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يرافقه المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، بمتابعة أعمال معمل خصوبة التربة بالمحافظة.

إجراء تحاليل تربة ومياه في البحيرة

أوضح المهندس هيثم عاشور حبشى مدير عام المعمل، بأنه يتم عمل تحاليل تربة ومياه ونيماتودا وسماد، كما يتم توفير بعض المبيدات المعتمدة والموصى بها، من مغذيات ومخصبات وعلاجات للنيماتودا والأعفان بالإضافة إلى توفير منشطات للنبات عبارة عن محضرات نمو، والتقى الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ببعض المترددين على المعمل، واستمع إلى مطالبهم حيث أشادوا بفريق العمل بالمعمل، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدم من أجل المزارع البحراوى خاصة أنه المعمل الوحيد فى نطاق المحافظة التابع لوزارة الزراعة ويلقى كل الثقة من المزارعين وذلك عن تجارب كثيرة خلال السنوات الماضية، ويعمل بكفاءة عالية جدا.

الاطمئنان على حالة التقاوى الواردة للمديرية

وقام " وكيل الوزارة " بمتابعة المخزن الرئيس لقطاع الزراعة بالبحيرة، والتابع لإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، وذلك للاطمئنان على حالة التقاوى الواردة للمديرية وطريقة تخزينها، ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالتخزين إضافة إلى ضرورة وضع الأسعار على كل شكارة تقاوى وتوضيح كافة البيانات والمواصفات وامتيازات كل صنف على حده.

وأكد أهمية توفير كافة التقاوى بالمنفذ لسد احتياجات المزارعين على مستوى المحافظة، وذلك بتوفير التقاوى المعتمدة مؤكدا على أن التقاوى التى يتم التعامل معها من قبل وزارة الزراعة تلقى كل الثقة من المزارعين بكافة مراكز المحافظة وتلاحظ توفير تقاوى الفول وقمح وبرسيم وفاصوليا.

