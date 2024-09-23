الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الزراعة بالبحيرة يتابع أعمال معمل خصوبة التربة

جولة وكيل وزارة الزراعة
جولة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

قام حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يرافقه المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، بمتابعة أعمال معمل خصوبة التربة بالمحافظة.

إجراء تحاليل تربة ومياه في البحيرة  

أوضح المهندس هيثم عاشور حبشى مدير عام المعمل، بأنه يتم عمل تحاليل تربة ومياه ونيماتودا وسماد، كما يتم توفير بعض المبيدات المعتمدة والموصى بها، من مغذيات ومخصبات وعلاجات للنيماتودا والأعفان بالإضافة إلى توفير منشطات للنبات عبارة عن محضرات نمو، والتقى الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ببعض المترددين على المعمل، واستمع إلى مطالبهم حيث أشادوا بفريق العمل بالمعمل، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدم من أجل المزارع البحراوى خاصة أنه المعمل الوحيد فى نطاق المحافظة التابع لوزارة الزراعة ويلقى كل الثقة من المزارعين وذلك عن تجارب كثيرة خلال السنوات الماضية، ويعمل بكفاءة عالية جدا. 

الاطمئنان على حالة التقاوى الواردة للمديرية

وقام " وكيل الوزارة " بمتابعة المخزن الرئيس لقطاع الزراعة بالبحيرة، والتابع لإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، وذلك للاطمئنان على حالة التقاوى الواردة للمديرية وطريقة تخزينها، ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالتخزين إضافة إلى ضرورة وضع الأسعار على كل شكارة تقاوى وتوضيح كافة البيانات والمواصفات وامتيازات كل صنف على حده.

 وأكد أهمية توفير كافة التقاوى بالمنفذ لسد احتياجات المزارعين على مستوى المحافظة، وذلك بتوفير التقاوى المعتمدة مؤكدا على أن التقاوى التى يتم التعامل معها من قبل وزارة الزراعة تلقى كل الثقة من المزارعين بكافة مراكز المحافظة وتلاحظ توفير تقاوى الفول وقمح وبرسيم وفاصوليا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بالبحيرة الزراعة وزارة الزراعة خصوبة التربة سماد نيماتودا

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية