رصف وتطوير جسر طريق السوالم في الأقصر (صور)

أعلنت محافظة الأقصر عن إنه بدأت أعمال استعدال جسر طريق السوالم بمنطقة البحاروة بمنشأة العماري، وإزالة المعوقات من الطريق لتوريد طبقة الأساس تمهيدا لرصفه، وسيتم الرصف بدءا من طريق المطار حتى امتداد موقف الزناقطة "الشيخة مدينة"، في اطار الاستجابة السريعة والفورية من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لمطالب وشكاوى المواطنين له خلال جولاته الميدانية المستمرة.

الاستجابة لمطالب أهالي الأقصر

وكان محافظ الأقصر قد قام بجولة ميدانية موسعة داخل مدينة الأقصر يوم الأربعاء الماضي، استمع خلالها لمطالب الأهالي، وقام بمتابعة أعمال تطوير وتحسين الطرق بشوارع ومدن المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضاري للمحافظة.

وعلى صعيد آخر أعلنت محافظة الأقصر، عن أنه تم اليوم التوقيع علي عدد 80 خريطة حيز عمراني في 4 مراكز مختلفة داخل نطاق المحافظة،وأكدت أنه الخرائط ضمت عدد 38 عزبة بمركز الطود، وعدد 27 عزبة بمركز القرنة، وعدد 12 عزبة بمركز الزينية، وعدد 3 عزبة بمركز البياضية وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالعاصمة الإدارية الجديدة للعمل بتلك الأحوزة فور استكمال اجراءات اعتمادها.

فيما أفاد المهندس عبدالمسيح نبيل بولس مدير التخطيط العمراني بأن تلك الأحوزة تعتبر خطوة هامة في إطار البيئة العمرانية المستدامة، وضبط المنظومة العمرانية،جاء ذلك في إطار تحديث الخريطة العمرانية لمحافظة الأقصر وتحديد كافة الكتل السكنية لضبط المنظومة العمرانية، وبناء علي توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندسة مها فهيم.