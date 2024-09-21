السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة في الأقصر (صور)

حملة مكبرة لضبط عربات
حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة في الأقصر

نفذ اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر.

عربات الحنطور بالأقصر 


واكد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أن الحملات أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.


جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.


ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على سائقي عربات الحنطور الالتزام بضرورة تركيب حفاضات الخيول، والتي تم توزيعها على عربات الحنطور دعمًا من محافظة الأقصر، مشيرا إلى أنه سيتم التحفظ على العربة المخالفة وسحب الترخيص الخاص بها.

 

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