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وكيل الصحة بدمياط يتابع مدارس التمريض

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط يتابع مدارس التمريض

زار اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بالشعراء وذلك لمتابعة انتظام العمل بالمدرسة والاطمئنان على الطلاب رافقته الدكتورة رشا فرج مدير ادارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة.

وكيل وزارة الصحة يتابع مدرسة التمريض بالشعراء

وكيل وزارة الصحة بدمياط يؤكد احتياج المنظومة الصحية لأفراد التمريض من الذكور

وقام وكيل الوزارة بتفقد الفصول الدراسية والمعمل وحجرة المعامل ومتابعة الوسائل التعليمية المستخدمة والحديث مع طاقم التدريس بالمدرسة، حيث أكد الدكتور محمد بدران علي تقديم كامل الدعم لمدارس التمريض لتخريج كوادر تمريضية قادرة على دعم المنظومة الصحية بدمياط وتقديم أفضل خدمة تمريضية للمواطنين.


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