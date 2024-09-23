صحة دمياط تتعاقد مع أطباء التخصصات النادرة لتوفير خدمات إضافية

اجتمع اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديري إدارات الطب العلاجي بمديرية الصحة بحضور الدكتور محمد فهيم مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي.

وجاء ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها يوميا الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط مع الإدارات المختلفة بمديرية الصحة لمناقشة الخطة الموضوعة للربع سنوى الأخير من عام ٢٠٢٤.

وتضمن الاجتماع عرض السلبيات التى تم رصدها من قبل الفرق الإشرافية للوزارة ولمديرية الصحة والتى تم ملاحظتها فى الفترة السابقة ومناقشة خطة العمل للفترة القادمة والتي تتضمن تلافي هذه السلبيات وحل المشكلات التى تواجه قطاع الطب العلاجي.

بدران يوجه بإعادة توزيع القوى البشرية لسد العجز بالمستشفيات

وأكد الدكتور محمد بدران في اجتماعه على إعادة توزيع القوى البشرية لسد العجز فى بعض المستشفيات بالإضافة الى تفعيل التنسيق السريع بين جميع المستشفيات.

بدران يجتمع بمديري عموم الإدارات العامة

التعاقد مع الأطباء من خارج مديرية الصحة لتغطية عجز التخصصات وتوفير خدمات إضافية

وعلى صعيد آخر تابع وكيل الوزارة احتياجات المديرية من التخصصات الطبية للتعاقد مع الأطباء من خارج مديرية الصحة لتغطية هذه التخصصات وتوفير خدمات اضافية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وكيل الوزارة يتابع مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات

كما أكد على عرض تقارير دورية عليه، ومن جانب آخر تابع بدران خطة مرور الفرق الاشرافية والتى تم التركيز فيها على المستشفيات ذات التقييمات الاقل فى مؤشرات تقييم الاداء لتلافى السلبيات وإعادة تقييمها بنهاية العام.

وحرص وكيل الوزارة على التأكيد على وضع رضا المريض كأولوية قصوى للعمل فى الفترة القادمة مؤكدا على ان الدعم الصحى للمواطنين هى الخطوة الاولى من خطوات بداية بناء الإنسان.