رؤوف السيد: فلسطين جزء من أمننا القومي ولن نمرر مخطط التهجير

قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن رفض مصر للتهجير القسري لأهل غزة إلى الدول المجاورة، أو حتى إلى مصر هدفه حماية السيادة المصرية ومساندة القضية الفلسطينية ضد الموت أو الضياع.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية، إن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية يأتي انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي تعتبر فلسطين وقضيتها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، لذلك لن نمرر مخطط التهجير مطلقا.

Advertisements

واختتم: ستظل مصر كما هي بمواقفها وسياساتها المعتدلة المتوازنة لن تتغير أو تتبدل، وستبقي الحصن والحضن ليس لفلسطين فقط بل لكل العرب، على حد قوله.

موقف أحمد أبو الغيط من حرب غزة

كان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، شدد على أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

وقال في تصريح له بمناسبة ذكرى قرار الأمم المُتحدة بتقسيم فلسطين، وما ترتّب عليه من "نكبة" الشعب الفلسطيني: إنشاء دولة إسرائيل في أعقاب جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان ارتكبتها العصابات الصهيونية مظلمةٍ تاريخية مُستمرة، مازال يتعرّضُ لها الشعبُ الفلسطيني منذ أكثرَ من سبعة عقود، وتتكرر مشاهدُها وفصولُها اليوم، قتلًا وتدميرًا وتهجيرًا.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

غزة، وأضاف: أن منطقتنا والعلم بأسره يعيش ظرفٍ استثنائي، نشهد فيه عدوانًا إسرائيليًا همجيًا ووحشيًّا ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرضُ منذ شهر أكتوبر الماضي لسلسلة مُتواصِلة من أبشع وأوسع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية على مرأى ومسمع من المُجتمع الدولي الذى يعجز عن وقف هذه الهجمة الإسرائيلية البربرية على أهالي القطاع المُعرّضون للموت المُحقّق إمّا قصفًا بالطائرات أو قطعًا لكلِّ مقوّمات الحياة.

المعايير المزدوجة وسياسة الإفلات من العقاب

وتساءل أبو الغيط: ألم يحن الوقت لوقف العدوان والجرائم والتوقّف عن الكيل بالمعايير المزدوجة وسياسة الإفلات من العقاب، وضرورة مُلاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية عن ارتكابهم جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف: أُرحّب بالشكاوى الرسمية التي قدّمتها عديد الدول إلى المُدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم وأُطالب بضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق ومُحاسبة كافة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.



وأضاف: نعيشُ مرحلةً فاصلةً في تاريخ القضية الفلسطينية، التي تسعى حكومة الحرب الإسرائيلية المُـتطرّفة لتصفيتِها، والقضاء على أيّة فرصة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر الإصرار على حرمان الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة في الحريّة والاستقلال، والاستمرار في هذه الحرب العدوانية التي تُهدد باشتعال المنطقة برمّتها، ما يتطلّب وقفة جادة وحقيقية من كافة الأطراف الدولية الفاعلة للتصدّي لهذه المُخططات ووقف هذا العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وسرعة إدخال المُساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع.