مصدر أمنى يكشف حقيقة تعرض طفلة أجنبية لسوء معاملة فى مطار الغردقة الدولى

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الادعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بمطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظرًا لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.

حقيقة تعرض طفلة أجنبية لسوء معاملة فى مطار الغردقة الدولى

وأوضح المصدر الأمنى، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة للبلاد وبصحبتها والدتها وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها وتم السماح لهما بدخول البلاد دون ثمة مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى.. كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية باختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأي العام بعد أن فقدت مصداقيتها.