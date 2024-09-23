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رياضة

سينر يتصدر، المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

الإيطالي يانيك سينر,
الإيطالي يانيك سينر, فيتو

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وكان التقدم الأبرز هذا الأسبوع، هو قفز الأمريكي فرانسيس تيافو، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف 15 عالميا، بينما تراجع مواطنه سيباستيان كوردا إلى المركز 16.

وتراجع الروسي كارين خاشانوف 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 27 عالميا، وذلك بعد سقوطه المبكر في ثمن نهائي بطولة هانجتشو يوم الجمعة الماضي.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11,180 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 6,875 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 6,690 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 5,560 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,475 نقطة

6- أندري روبليف: 4,645 نقطة

7- تايلور فريتز: 4,060 نقطة

8- هوبرت هوركاتش: 4,060 نقطة

9- كاسبر رود: 4,010 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3,920 نقطة

 

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