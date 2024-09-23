إيجا شفيونتيك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

التنس، حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح الإثنين، الذي شهد تغييرا واحدا فقط في المراكز العشرة الأولى.

وارتقت الأمريكية دانيلي كولينز، مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف التاسع عالميا، بينما تراجعت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، حاملة لقب ويمبلدون إلى المركز العاشر.

وقفزت البرازيلية بياتريز حداد مايا 5 مراكز دفعة واحدة، لتتواجد في التصنيف 12 عالميا مستفيدة من تتويجها بأول ألقابها هذا الموسم في سيول.



كما صعدت الروسية داريا كاساتكينا مركزين لتتواجد في التصنيف 11 عالميا بعد وصولها للمباراة النهائية في بطولة سيول.

كان التراجع الأكبر من نصيب اليونانية ماريا ساكاري، التي تراجعت 8 مراكز لتتواجد في التصنيف 17 عالميا.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- إيجا شفيونتيك: 10,885 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,716 نقطة

3- جيسيكا بيجولا: 6,220 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 5,871 نقطة

5- جاسمين باوليني: 5,348 نقطة

6- كوكو جوف: 4,983 نقطة

7- كينوين جينج: 3,920 نقطة

8- إيما نافارو: 3,698 نقطة

9- دانيلي كولينز: 3,178 نقطة

10- باربورا كريتشيكوفا: 3,161 نقطة