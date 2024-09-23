الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيجا شفيونتيك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

لاعبة التنس إيجا
لاعبة التنس إيجا شفيونتيك

التنس، حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح الإثنين، الذي شهد تغييرا واحدا فقط في المراكز العشرة الأولى.

 

وارتقت الأمريكية دانيلي كولينز، مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف التاسع عالميا، بينما تراجعت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، حاملة لقب ويمبلدون إلى المركز العاشر.

وقفزت البرازيلية بياتريز حداد مايا 5 مراكز دفعة واحدة، لتتواجد في التصنيف 12 عالميا مستفيدة من تتويجها بأول ألقابها هذا الموسم في سيول.


كما صعدت الروسية داريا كاساتكينا مركزين لتتواجد في التصنيف 11 عالميا بعد وصولها للمباراة النهائية في بطولة سيول.

كان التراجع الأكبر من نصيب اليونانية ماريا ساكاري، التي تراجعت 8 مراكز لتتواجد في التصنيف 17 عالميا.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- إيجا شفيونتيك: 10,885 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,716 نقطة

3- جيسيكا بيجولا: 6,220 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 5,871 نقطة

5- جاسمين باوليني: 5,348 نقطة

6- كوكو جوف: 4,983 نقطة

7- كينوين جينج: 3,920 نقطة

8- إيما نافارو: 3,698 نقطة

9- دانيلي كولينز: 3,178 نقطة

10- باربورا كريتشيكوفا: 3,161 نقطة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيجا شفيونتيك التنس شفيونتيك دانيلي كولينز ويمبلدون

مواد متعلقة

أنس جابر تتراجع، المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس

التنس، سينر أول إيطالي يبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية