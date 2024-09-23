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إحالة خفير إلي النيابة بتهمة استدراج قاصر والتعدى عليها في الشرقية

استدراج قاصروالتعدى
استدراج قاصروالتعدى عليها جنسيا بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية  جريمة تعدى خفير خصوصي جنسيا على فتاة قاصر مستغلًا حداثة سنها، وعدم قدرتها على مقاومته.

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خفير خصوصي يعتدي جنسيا على فتاة قاصر في بلبيس

وترجع أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة “حمدي. أ”35 عاما (خفير خصوصي) مقيم مركز بلبيس إلي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بمواقعة الطفلة المجني عليها “ر.ك” بغيررضاها بدائرة المركز.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم، أنه واقع المجني عليها بغير رضاها (كرها عنها) مستغلا حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر عاما من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم باغتصاب قاصر

وقضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل رئيس المحكمة الساعات الماضية بمعاقبة خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر كرها عنها بدائرة مركز شرطة بلبيس.

أستاذ قانون جنائى: عقوبة الاعتداء الجنسى على الطفل أو الطفلة تصل إلى المؤبد أو الإعدام

ويرى خبراء القانون أن المشرع المصرى فطن لجرائم التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال من 2011 وصعد العقوبة وقد تصل إلى الإعدام أو المؤبد، موضحين أن المواقعة والاعتدائى الجنسى على الطفل الذى لم يبلغ 18 سنة مجرم ولو برضاه، وقد تصل العقوبة للإعدام وهو موقف جليل لمحكمة النقض المصرية عندما حدث اعتداء جنسي على فتاة عمرها 30 ولديها تخلف عقلى أثبت الطب الشرعى أن عقلها متوقف عند 14 سنة وتم محاسبة المجرم على أنها لديها 14 سنة فقط.
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