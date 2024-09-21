حَلق طفلة يقود رجلا خمسينيا لخطفها بالشرقية (التفاصيل الكاملة)

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد الجمل رئيس المحكمة بمعاقبة رجل خمسيني بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بخطف طفلة وسرقة قرطها الذهبي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

خطف طفلة وسرقتها في بلبيس

ترجع أحداث القضية للعام الحالي عندما أحالت النيابة العامة “ماهر.ع. هـ”58 عاما (سائق توك توك) إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها “ف.ح.ع” وسرقة قرطها الذهبي بدائرة قسم شرطة بلبيس.

قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها بالإكراه، وذلك بأن استوقفها عارضا عليها إقلالها لوجهتها وبرفضها طلبه جذبها عنوة داخل مركبته “توك توك” مستغلا في ذلك حداثة عمرها وتحرك بها لمكان آخر، وتمكن من إقصائها بمعزل عن ذويها وسرق قرطها الذهبي بعدما هددها بسلاح أبيض “سكين” على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الخطف

وينص القانون على أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيرهيعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذااقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ووضع قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة الأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.

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