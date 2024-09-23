28 سبتمبر، محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في حدائق القبة

حددت نيابة حدائق القبة، 28 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة حدائق القبة.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من فتاة 25 سنة، تتهم شابا بالسير وراءها في الشارع وتوجيه عبارات تحرش إليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم سار وراء المجني عليها في الشارع مستغلا سيرها بمفردها ووجه إليها عبارات غزل نابية محاولا استقطابها إليه.