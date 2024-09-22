الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في حدائق القبة للمحاكمة

احالة عاطل متهم بالتحرش
احالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع

 أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنح.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من فتاة 25 سنة، تتهم شابا بالسير وراءها في الشارع وتوجيه عبارات تحرش إليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم سار وراء المجني عليها في الشارع مستغلا سيرها بمفردها ووجه إليها عبارات غزل نابية محاولا استقطابها إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر التهمة المنسوبة إليه.

وأضاف الشاب أنه لم يوجه أي شتائم أو عبارات تحرش إلى الفتاة مشيرا إلى أنه كان يريد التعرف عليها فقط.

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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