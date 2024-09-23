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رياضة

كوريا الشمالية تتوج بكأس العالم للشابات

كوريا الشمالية تتوج
كوريا الشمالية تتوج بكأس العالم للشابات

الكرة النسائية، توج منتخب كوريا الشمالية ببطولة كأس العالم للشابات تحت 20 عاما، التي أقيمت في كولومبيا بعد الفوز على اليابان 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الإثنين.

وسجلت اللاعبة الشابة تشوي إيل سون البالغة من العمر 17 عاما هدف المباراة الوحيد بعد مرور 15 دقيقة، لتمنح بلادها اللقب الثالث في تاريخها.

وتوج المنتخب الكوري بعد مسيرة قوية طوال مشواره بالبطولة حيث تفوق في الدور الأول بمرحلة المجموعات على منتخب هولندا الذي وصل لقبل نهائي بطولة العالم قبل عامين.

 

مشوار كوريا الشمالية ببطولة كأس العالم للشابات

 وفي الأدوار الاقصائية أطاح منتخب كوريا الشمالية بنظيره البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 10 مرات في دور الثمانية، ثم تجاوز المنتخب الأمريكي حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب بالدور قبل النهائي، قبل أن يتفوق على اليابان بطل العالم 2018 في المباراة النهائية.

وبتتويجه بلقب كأس العالم للشابات تحت 20 عاما، يتساوى منتخب كوريا الشمالية للشابات مع منتخبي الولايات المتحدة وألمانيا كأكثر المنتخبات الفائزة باللقب برصيد 3 مرات.

يذكر أيضا أن المنتخب الأمريكي حقق الميدالية البرونزية لنسخة العام الجاري بعد الفوز 2-1 على هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

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