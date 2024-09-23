توقع هزيمة هيلاري في انتخابات 2016، مؤرخ أمريكي: هاريس هي الرئيسة القادمة

تنطلق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المرتقبة يوم الخامس من نوفمبر.

وقد أظهر أحدث الاستطلاعات الذي أجرته شبكة "سي بي أس" الأمريكية أمس الأحد، تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 52% مقابل 48% على المستوى الوطني، خرج أحد أكثر المشاهير في هذا المجال ليدلو بدلوه.

ألن ليختمان أستاذ التاريخ، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وكان أحد القلة الذين توقعوا فوز ترامب عام 2016 على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، لكنه هذه المرة توقع فوز المرشحة الديمقراطية على الرئيس السابق.

كامالا هاريس ستكون الرئيسة القادمة

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، قال المتخصص في التاريخ الأمريكي الحديث والأساليب الكمية في جامعة هارفارد، والبالغ من العمر 77 عاما: "ستكون كامالا هاريس الرئيسة القادمة.. هذا هو توقعي.. لكن النتيجة متروكة للناخب، فاخرجوا وصوتوا".

وأشار إلى أن "الطريقة الأكثر نجاحا لتوقع الفائز، تكمن في دراسة قوة أداء حزب الرئيس وعدم الاكتراث بالأحداث اليومية للحملة الانتخابية".

يذكر أن ليختمان كان رجح في تصريحات سابقة "ارتفاع المخاطر خلال هذه الانتخابات الاستثنائية، فضلا عن سحب الرئيس الحالي، جو بايدن ترشيحه قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى إدانة ترامب بارتكاب 34 جريمة جنائية".

ويقوم هذا المؤرخ الذي يعيش في ماريلاند، باستخدام 13 مفتاحًا أو مؤشرا، وهي طريقة طورها عام 1981 مع عالم الرياضيات، فلاديمير كيليس-بوروك، ويستند إليها للخروج بتوقعاته هذه، من بينها المؤشرات الاقتصادية وشخصية وكاريزما المرشحين، دون التطلع إلى استطلاعات الرأي.