الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في أول أيام الدراسة (صور)

رئيس منطقة الشرقية
رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب، فيتو

استقبلت معاهد منطقة الشرقية الأزهرية اليوم الأحد، الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث أضفت البهجة والفرح على وجوه الطلاب بتزيين وحفاوة الاستقبال واستعداد هيئتي التدريس والإدارة لتنظيم دخول الطلاب وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وسط متابعة مكثفة من قيادات المنطقة والإدارات التعليمية.

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يجري اتصالا هاتفيًا بـ أوائل الثانوية لتهنئتهم (فيديو)

 تهيئة المناخ المناسب لطلاب الازهربالشرقية

وحرصت المنطقة على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وجذبهم للمعاهد، كما تم التعريف بمبادرة «بداية» الرئاسية بكلمة تعريفية موحدة بطابور الصباح.

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في اول ايام الدراسة،فيتو

الجنيدى يشهد طابورالصباح بمعهد الدكتورأحمدعمرهاشم 

وتابع الدكتورالسيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام الدراسة في يومها الأول، حيث شهد طابور الصباح بمعهد الدكتورأحمد عمر هاشم، والقي كلمة تعريفية للطالبات عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا على مشاركة الأزهر الشريف ببرامج ومبادرات متنوعة تنمي مهارات الطلاب والمعلمين، وتؤكد عمق رسالة الأزهر المجتمعية، وبيان أثره في تقدم البشرية ورقيً الحضارة الإنسانية.

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في اول ايام الدراسة،فيتو1
رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في اول ايام الدراسة،فيتو2
رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في اول ايام الدراسة،فيتو3
رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يوجه نصائح للطلاب في اول ايام الدراسة،فيتو4

انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية

كما تابع رئيس المنطقة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على استقرار العملية التعليمية وانضباطها.وحثهم على الاجتهاد، والحرص على تحصيل العلم، والاهتمام بتنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

رئيس المنطقة يفتتح  قاعات رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية،فيتو

كما قام رئيس المنطقة الازهرية بافتتاح قاعات رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية بذات المبني.
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الدكتور الجنيدى رئيس المنطقة الازهرية بالشرقية المعاهد الدينية بالشرقية معاهد المنطقة الازهرية معهد الدكتور احمد عمر هاشم أول العام الدراسي الجديد

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