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رياضة

مدافع دورتموند: افتقدنا الأساسيات أمام شتوتجارت ولا يمكن تكرار تلك المباراة

دورتموند, فيتو
دورتموند, فيتو

أعرب فالديمار أنطون، مدافع بوروسيا دورتموند، عن خيبة أمله بعد السقوط الكبير أمام مضيفه شتوتجارت 5-1 أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وعانى أنطون من السقوط الكبير في المباراة، إضافة لصافرات الاستهجان التي صاحبته طوال اللقاء بعد انتقاله من شتوتجارت إلى دورتموند هذا الصيف.

مدافع دورتموند يعلق علي السقوط أمام شتوتجارت

وقال أنطون في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "لم نلعب بصورة جيدة، افتقدنا للأساسيات، ولم نقدم أي مستوى دفاعي، وبالطبع علينا التفكير في سبب ما حدث، سنناقش ذلك في الأيام المقبلة، مباراة مثل تلك لا يمكن أن تتكرر معنا مرة أخرى".


وعن تعرضه لصافرات الاستهجان من قبل جماهير شتوتجارت عند لمسه كل مرة: "أعرف بالطبع ماذا أتوقع، آمل أن كل شيء قد انتهى الآن. الجماهير حصلت على ما تريد، ومع ذلك لا بأس الآن وسأواصل، سنحلل المباراة وسنجلس معًا وسنتحدث بوضوح بأنها لم تكن مباراة جيدة، وسنتحدث عن الأمور السيئة التي قمنا بها".
 

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