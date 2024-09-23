كل ما تريد معرفته عن برنامج إعداد الأهلي للسوبر الإفريقي

النادي الأهلي، وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج إعداد الفريق لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على أن يخوض الفريق مران وحيد صباح الأربعاء ويطير بعدها الفريق عصرا إلى السعودية على أن يختتم الأهلي استعداداته للمباراة مساء الخميس في السعودية.

تلقى مسؤولو النادي الأهلي تأكيدات بشأن استقبال ملعب الهلال السعودي لمران الفريق الوحيد في السعودية مساء الخميس القادم استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم اجتماع جديد لبحث بعض الملفات الإدارية والرياضية والتي يأتي في مقدمتها إعلان تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيسا لبعثة فريق الكرة في رحلة السعودية القادمة لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لن يتواجد مع بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية المرتقبة لخوض مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة القادم حيث يغيب الخطيب لظروف خاصة عن الرحلة القادمة لفريق الكرة.

وبمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.