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مصر للطيران تشارك في معرض السياحة الدولي الفرنسي IFTM – Top Resa

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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شاركت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بجناح متميز داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فاعليات معرض السياحة الدولي الفرنسي
IFTM – TOP RESA(International& French travel market)، 
والذي عقد في الفترة من 17 إلي 19 سبتمبر 2024  بالعاصمة الفرنسية باريس بمركز Porte de Versailles والذي إنطلق تحت شعار "أفاق جديدة مستدامة- دعونا نوحد مسئوليتنا". 

مصر للطيران تشارك في معرض السياحة الدولي الفرنسي IFTM – Top Resa

وضم عددًا من أبرز وأهم شركات السياحة والفندقة والطيـران إلي جانب مجموعة مميزة من ممثلي وكلات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات بمصر.

ومن جانبها، وفي إطار تعزيز حركة الطيـران والنشاط السياحي من وإلي مصر، وترويجًا لأحدث العروض والبـرامج والخطوط الجديدة التـي افتتحتها مصر للطيـران مؤخرًا للوجهات السياحية المختلفة والتـي تعتبـر مقصدًا رئيسيًا للسائح الفرنسي والأجنبـي، قامت نرمين الدقي المدير الإقليمـي لمصر للطيـران بفرنسا، بعقد مجموعة من جلسات العمل مع عدد من ممثلي أهم شركات تنظيم الرحلات الفرنسية والأجنبية ووكلاء السياحة والسفر، وذلك لبحث إمكانية إبرام عقود شراكة جديدة، حيث تم التعاقد مع بعض الشركات السياحية المتخصصة في مجال السياحة الترفيهية والدينية والثقافية، وذلك لجذب أكبـر قدر ممكن من شرائح العملاء التـي تستهدفهم مصر للطيـران، كما تم التفاوض مع بعض شركات الدعاية والإعلان المتواجدة بالمعرض علي القيام ببعض الحملات التسويقية لمصر للطيران داخل باريس.

جدير بالذكر أن مصر للطيـران تقوم بتسيير رحلتين يوميا إلي العاصمة الفرنسية باريس بطائراتها من طراز إيرباصA321 وطراز بوينج B787-900.

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