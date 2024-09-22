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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك في الدورة الـ 30 من معرض Leisure Moscow

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

شاركت مصر للطيران_الناقل الوطني  في معرض سوق السياحة والسفر الرائد بروســـيا International Russian Travel Market ( OTDYKH LEISURE2024)،
والذي يحتفل هذا العام بمرور 30 عاما علي تنظيمه، حيث تعقد دورته الثلاثين خلال الفترة من 17 -19 سبتمبر 2024 بالمركز التجاري Expo Center Fair  بالعاصمة الروسية موسكو. 

مصر للطيران تشارك في معرض Leisure Moscow

ويعد أهم معرض تجاري للسفر في روسيا للأسواق الداخلية والخارجية ويشارك به سنويًا نحو 400 عارض من 40 وجهة روسية وقرابة 20 دولة أجنبية.

وشاركت مصر للطيـران بجناح متميـز خاص بها داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقام بافتتاح جناح مصر للطيران بالمعرض  محمد القاضي المدير الإقليمي لمصر للطيـران بموسكو وأحمد وجدي مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الشئون التجارية، حيث تم عقد عدد من لقاءات العمل والنقاشات مع ممثلي كبـري شركات تنظيم الرحلات ووكلاء السياحة والسفر وكذا شركات تنظيم سياحة المؤتمرات بروسيا وببعض الدول الأجنبية وذلك لبحث سبل زيادة التدفقات الروسية للوجهات السياحية المصرية الرائعة التي تجذب سنويًا أعدادًا هائلةً من السائحين الروس الذين يضعون مصر علي رأس قائمة اسفارهم ورحلاتهم.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية علي ضيوف مصر للطيـران بالمعرض من المتـرددين علي الجناح، والتـي تعكس أجواء الحضارة المصرية القديمة التـي أبهرت العالم.

يذكر أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل 7 رحلات أسبوعيًا إلي موسكو بطائراتها من طراز بوينج B737-800.

 

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