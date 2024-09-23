كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

النادي الأهلي، يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.